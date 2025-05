POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht mit mehreren beteiligten Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter zündete am frühen Mittwochmorgen kurz nach 0 Uhr ein mobiles Toilettenhäuschen an der Kreuzung Kleinfeldstraße/Augartenstraße an. Durch den Brand wurde die Sanitäreinrichtung komplett zerstört. Ein daneben parkendes Auto sowie eine Plane einer angrenzenden Baustelle wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die ...

