Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwer verletzter 29-Jähriger nach Auseinandersetzung // Pressemitteilung Nr.1

Mannheim (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde am Dienstagabend gegen 19:05 Uhr in der Breiten Straße im Bereich des Quadrats R1 ein 29-jähriger Mann schwer verletzt. Der 29-Jährige erlitt eine Stichverletzung, welche in einem Krankenhaus operativ versorgt werden musste. Er befindet sich nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Tat, zum Tatwerkzeug und dem noch unbekannten Tatverdächtigen hat das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Weitere Angaben über diese Pressemitteilung hinaus können derzeit nicht getätigt werden.

