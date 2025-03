POL Schwaben Nord: 0389 - Unfall führt zu Vollsperrung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Ein Ladendieb wurde am Samstag (01.03.2025) von einem Mitarbeiter gestellt und ging anschließend auf ihn los. Die Polizei nahm den Mann fest. Gegen 19.00 Uhr befand sich der 49-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße. Dort nahm er einen hochwertigen Pullover und wollte damit das Geschäft verlassen. Da er aber nicht bezahlte, wurde er von einem Mitarbeiter am Ausgang ...

mehr