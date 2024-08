Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Fahrradfahrer

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag kam es im Kreuzungsbereich Carl-August-Allee / Carl- von-Ossietzky-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer. Beide Beteiligten befuhren die Carl-August-Allee um in der Folge nach rechts in die Carl-von-Ossietzky-Straße abzubiegen. Während ein 22-jährige VW-Fahrer seinen Abbiegevorgang vollzog, meinte ein 23-jährige Radfahrer, er könne über den Fußweg abkürzen und so vor dem VW wieder auf die Straße auffahren. Dies misslang allerdings. Beide stießen zusammen und der Radfahrer kam zu Fall. Er wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

