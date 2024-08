Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch in Recycling-Firma

Weimar (ots)

Am Mittwochmittag wurde im Norden Weimars festgestellt, dass derzeit unbekannte Täter vermutlich schon am Wochenende versuchten in das Bürogebäude einer Recycling-Firma einzubrechen. Hierfür wurde versucht zwei Fenster aufzuhebeln. Dies misslang allerdings, so dass die Täter erfolglos das Gelände wieder verließen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 150 Euro. Vorhandene Spuren wurden gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

