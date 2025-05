Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Bilanz des Polizeipräsidiums Mannheim zum Sicherheitstag 2025

Mannheim/ Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis

Am landesweiten Sicherheitstag, welcher 13.05.2025 stattfand, führte das Polizeipräsidium Mannheim zahlreiche Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen sowie Informations- und Präventionsveranstaltungen durch. Ein besonderer Schwerpunkt lag dieses Jahr in der Präventionsarbeit zur Verhinderung von Messerangriffen. So wurden beispielsweise Schülerinnen und Schüler bei Vorträgen an Schulen hinsichtlich der Gewalt- und Messerkriminalität sensibilisiert. Flankiert wurde diese Aktion durch Jugendschutzkontrollen am Nachmittag und Abend in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Parallel fanden zahlreiche Vorträge und Infostände rund um das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum statt, bei denen mehr als 300 Infobroschüren an interessierte Bürgerinnen und Bürger verteilt wurden.

Im Rahmen der präsidiumsweiten Kontrollen mit dem Fokus Sicherheit im öffentlichen Raum wurden insgesamt 1.828 Personen und 536 Fahrzeuge überprüft. Hieraus ergaben sich 58 Strafanzeigen, 115 Ordnungswidrigkeiten sowie 33 Fahndungstreffer, die zu 15 Festnahmen führten. Bei den Straftaten handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz und das Ausländerrecht sowie um Verkehrsstraftaten. 21 Personen mussten wegen des Verdachts einer Fahrt unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung eine Blutprobe und vier davon ihren Führerschein abgeben. Bei den Kontrollen im öffentlichen Raum konnten zudem Kokain, Amphetamin und Marihuana sowie Waffen, darunter zwei Messer, von der Polizei sichergestellt werden.

