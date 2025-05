Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag in Haft

Aalen (ots)

Die beiden Männer, die im Verdacht stehen zwei Männer bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Samstag in der Hospitalgasse durch Messerstiche schwer verletzt zu haben, wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen beim Amtsgericht Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehle in Vollzug. Anschließend wurden der 26-jährige türkische Tatverdächtige und der 20-jährige Tatverdächtige mit deutsch-türkischer Staatsbürgerschaft in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen zur Tat sowie zu den Hintergründen dauern an.

Anbei zum besseren Verständnis die beiden Meldungen vom Samstag, 17.05.2025:

Schwäbisch Gmünd: Tatverdächtige nach Auseinandersetzung mit zwei Verletzten festgenommen (Samstag, 21:51 Uhr)

Wie bereits am Samstagvormittag vermeldet, kam es in der Nacht auf Samstag in der Hospitalgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Männer im Alter von 22 und 27 Jahren schwere Verletzungen erlitten. Beim Kriminalkommissariat Aalen wurde nach der Tat die Ermittlungsgruppe "Vicolo" eingerichtet. Im Zuge der Ermittlungen konnten schnell zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um einen 26-Jährigen und einen 20-Jährigen. Die Tatverdächtigen wurden von den Einsatzkräften noch am selben Tag in Bargau und im Schießtal festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erfolgt am Sonntag die Vorführung beim Haftrichter. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. Nach aktuellem Kenntnisstand waren sich die Tatverdächtigen und die Geschädigten bereits vor der Tat bekannt.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht (Samstag, 10:50 Uhr)

In der Nacht auf Samstag kam es im Bereich einer Bar in der Hospitalgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es kurz nach 03:00 Uhr zunächst aus noch unbekannten Gründen zur Auseinandersetzung innerhalb der Bar, die sich später nach draußen verlagerte. Ein 22-jähriger Mann und ein 27-jähriger Mann wurden bei der Auseinandersetzung schwer verletzt, beide wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

