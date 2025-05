Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis: Unfälle und Rauch

Aalen (ots)

Aalen Ellwangen: Vorfahrt missachtet - sechs Verletzte

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 43 Jahre alter Renault Fahrer die Straße Altmannsrot von Altmannsrot kommend in Fahrtrichtung Hinterbrand. An der Abzweigung zur Kreisstraße 3234 missachtete er die Vorfahrt eines 28-jährigen VW-Fahrers, welcher die Kreisstraße von Hinterbrand kommend in Fahrtrichtung Leinenfirst befuhr. Im Renault befanden sich vier Insassen, welche durch den Unfall alle verletzt wurden. Der Renault Fahrer, der VW-Fahrer und ein 58-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zwei 24-jährige und ein 39-jähriger Beifahrer des Renault wurden beim Unfall leicht verletzt. Zur Versorgung der Verletzungen wurden alle Beteiligten in umliegende Kliniken eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Abtsgmünd: Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Samstagabend kam es um 23:20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung. Der Wohnungsinhaber wollte sich etwas zu Essen kochen und ist eingeschlafen. Durch Hausmitbewohner wurde der Rauch bemerkt und der Verursacher aus seiner Wohnung gerettet. Der Wohnungsinhaber und der Hausmitbewohner wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Abtsgmünd: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 20 Jahre alter Kawasaki-Fahrer befuhr am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr die Landesstraße 1073 von Wilfingen in Richtung Bundesstraße 19. Aufgrund von einer unbekannten Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem Leitpfosten. Er kam im Grünstreifen zum Stehen. Durch die Kollision wurde er leicht verletzt. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Ellwangen: Motorradfahrer gestürzt

Ein 41 Jahre alter Honda-Fahrer befuhr am Samstagvormittag gegen 10:45 Uhr die Kreisstraße 3234 von Hohenberg in Fahrtrichtung Hinterbrand. Er geriet ins Schleudern, da sein Hinterrad aus unbekannter Ursache wegrutschte. Im Unfallverlauf kollidierte er mit der Leitplanke. Durch den Verkehrsunfall wurde der Honda-Fahrer schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell