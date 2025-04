POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Radfahrerin und Linienbus - PM Nr. 2

Polizeipräsidium Mannheim

Wie bereits berichtet ereignete sich am Mittwochnachmittag, gegen 17:15 Uhr, ein Verkehrsunfall im Mannheimer Stadtteil Franklin in der Abraham-Lincoln-Allee. Eine 70-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg vom Platz der Freundschaft kommend. Zeitgleich befuhr ein Linienbus die Abraham-Lincoln-Allee in gleicher Richtung und bog nach rechts ab. Der 61-jährige Busfahrer hatte mutmaßlich die Radfahrerin übersehen, missachtete deren Vorrang und es kam in der Folge zur Kollision. Die 70-Jährige wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

