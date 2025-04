Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Ein 28-jähriger Mann wurde am Dienstagabend im Stadtteil Käfertal Opfer eines räuberischen Diebstahls.

Der 28-Jährige hatte auf einem Verkaufsportal im Internet eine hochwertige Goldkette zum Kauf angeboten. Daraufhin meldete sich ein Kaufinteressent bei dem Mann und man vereinbarte für 23.30 Uhr ein Treffen an einer Tankstelle im Alten Postweg. Beim Verkaufsgespräch legte der Geschädigte die Kette auf der Motorhaube seines Autos ab, woraufhin der Unbekannte die Kette in die Hand nahm, um sie genauer zu betrachten. Dabei telefonierte er in einer fremden Sprache mit einer unbekannten Person. Nachdem er wieder aufgelegt hatte, holte der unbekannte Mann ein Pfefferspray aus seiner Tasche und sprühte dem 28-Jährigen damit ins Gesicht. Anschließend stieg er in ein Auto, das just in diesem Moment mit hoher Geschwindigkeit angefahren kam. Danach fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit die Waldstraße in Richtung Sudetenstraße davon.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 25 bis 28 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Dreitagebart - Arabisches bzw. balkanartiges Erscheinungsbild

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um eine schwarze Limousine, vermutlich ein Audi A6, mit Kennzeichen des Landkreises Darmstadt-Dieburg (DI) gehandelt haben.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Täter und zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell