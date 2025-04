POL-MA: Mannheim/Franklin: Unfall zwischen Radfahrerin und Linienbus - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM 1

Mannheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 14 Uhr in einem Parkhaus im Quadrat N 6 sechs hochwertige Autos. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand zerkratzte er die Karosserien großflächig. Der so entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen mehrerer ...

mehr