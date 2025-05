Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots)

Plüderhausen: Nicht angepasste Geschwindigkeit

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtfahrzeugs befuhr am Samstagabend gegen 20:50 Uhr die Wilhelm-Bahmüller-Straße. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam er ins Schleudern und daraufhin von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feldstück überschlug sich das Fahrzeug mehrmals. Der 17-jährige Fahrer sowie der 16-jährige Mitfahrer zogen sich beim Unfall leichte Verletzungen zu und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

Backnang: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb schlug am Samstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr die Beifahrerscheibe bei einem im Seehofweg geparkten Skoda ein und entwendete aus diesem eine schwarze Handtasche. In der Handtasche befand sich ein schwarzer Ledergeldbeutel mit Bargeld und diversen Karten. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 07191 909-0 entgegen. Rudersberg: Kind gegen Motorrad Ein 13 Jahre alter Radfahrer fuhr am Samstagabend gegen 18:10 Uhr in der Heilbronnerstraße in Schlechtbach aus Unachtsamkeit auf einen 58-jährigen Harley-Davidson Fahrer auf. Das Kind zog sich beim Unfall leichte Schürfwunden zu. An der Harley entstand geringer Sachschaden.

Sulzbach an der Murr: Motorrad gestürzt aufgrund Dieselspur

Ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer fuhr in Liemersbach los. Er verlor ab Fahrtbeginn unbemerkt Diesel aus seinem Fahrzeug. An der Unfallstelle, Einmündung Haller Straße an der Bundesstraße 14, hinterlässt er vermutlich aufgrund einer längeren Wartezeit eine größere Lache. Auf dieser rutscht am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr der 28-jähriger Kraftradlenker aus. Der 28-jährige Fahrer sowie die 28-jährige Sozia wurden durch den Sturz leicht verletzt. Am Kraftrad entstand geringer Sachschaden.

Aspach: Quadunfall aufgrund Alkoholisierung

Ein 57 Jahre alter Quad Fahrer kippt am Samstagnachmittag beim Überfahren einer Wiese in Vordervöhrenberg, vermutlich aufgrund eines alkoholbedingten Fahrfehlers, an einem Hang mit seinem Quad um. Da er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, wurde er leicht verletzt. Er musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell