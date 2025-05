Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Brand einer Gaststätte

Aalen (ots)

Am Montagmorgen kurz nach 4 Uhr verständigte ein Zeuge aufgrund eines Gebäudebrandes in der Stuttgarter Straße die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil der Gaststätte bereits in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Fellbach & Schmiden kamen mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Ein 40-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasintoxikation, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im fünfstelligen Bereich. Die Stuttgarter Straße musste während der Löscharbeiten zeitweise komplett gesperrt werden. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

