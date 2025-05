Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Kind auf Straße angesprochen, Brand eines Radladers, Giftköder ausgelegt, Schwelbrand und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Verkehrsunfall

Am Sonntagvormittag gegen 09:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer die L1045 von Hohnhardtsweiler in Richtung Westheim. In einer Kurve schloss er hier zu schnell auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Da er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wich er nach links aus und kam von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Baum und wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Kind auf Straße angesprochen

Am Sonntagvormittag gegen 09 Uhr war ein neunjähriges Mädchen im Bereich der Neuen Straße unterwegs. Dort wurde sie auf Höhe eines Cafes von einem Mann in verdächtiger Art angesprochen. Das Mädchen rannte anschließend davon. Der Mann wurde als etwa 40-50 Jahre alt mit einem Dreitagebart und schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine grüne Jacke. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zu der Person.

Crailsheim - Roßfeld: Brand eines Radladers

In der Gaugrafenstraße kam es am Sonntag gegen 15:25 Uhr in einer Garage zu einem Brand eines Radladers. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein 59-jähriger, welcher zuvor am Radlader gearbeitet hatte, wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Crailsheim - Onolzheim: Giftköder ausgelegt

Gegen 10:30 Uhr am Sonntag wurde in der Langäckerstraße ein Giftköder sowie eine Schraube in einem Vorgarten entdeckt, wodurch ein Hund schließlich vergiftet wurde. Personen, welche Hinweise zu diesem Geschehen geben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Schwelbrand auf Balkon

Am Sonntag gegen 13:20 Uhr wurde in der Ellwanger Straße ein Balkonbrand gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte ein Schwelbrand festgestellt und gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Untermünkheim: Zusammenstoß bei Überholmanöver

Ein 43-jähriger Kraftrad befuhr am Sonntag gegen 10:30 Uhr die B19 auf Untermünkheim in Fahrtrichtung Steigenhaus, als er kurz nach dem Ortsausgang ordnungsgemäß mehrere vorausfahrende Pkw überholte. Währenddessen scherte ein 52-jähriger Porschefahrer ebenfalls zum Überholen aus und übersah hierbei den Motorradfahrer. Hierdurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der Kraftradfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro entstand.

