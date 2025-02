Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Ennepetal, 18.02.2025 - Die Feuerwehr Ennepetal wurde am heutigen Dienstag zu mehreren Einsätzen alarmiert. Gegen 13:00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Industriebetrieb in die Eger Straße gerufen. Dort kam es an einer Maschine zu einem Brandereignis, das noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Mitarbeiter des Unternehmens mit Pulverlöschern erfolgreich gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr kontrollierte die betroffene Maschine unter Atemschutz mittels einer Wärmebildkamera und leitete umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in der Halle ein. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch den Löschzug Milspe-Altenvoerde sichergestellt. Am Abend folgte gegen 19:30 Uhr gleich drei zeitgleiche Einsätze: Die Hauptwache der Löschzug Milspe-Altenvoerde und die Löschgruppe Voerde wurde zu einem Brandmeldealarm in einer Bethel-Einrichtung An der Kirche alarmiert. Die automatische Brandmeldeanlage hatte bestimmungsgemäß ausgelöst, nachdem brennende Zigarettenhülsen auf einem Tisch einen Entstehungsbrand verursacht hatten. Das Feuer wurde bereits durch Mitarbeiter der Einrichtung gelöscht, sodass die Feuerwehr lediglich unter Atemschutz Lüftungsmaßnahmen durchführen musste. Der Bewohner konnte nach Abschluss der Maßnahmen in sein Zimmer zurückkehren. Zeitgleich wurde ein ausgelöster Heimrauchmelder in der Büttenberger Straße gemeldet. Da die Hauptwache noch im Einsatz An der Kirche gebunden war, wurde Stadtalarm für die Feuerwehr Ennepetal ausgelöst. Zudem wurde die Drehleiter aus Schwelm zur Einsatzstelle alarmiert. In einer Wohneinheit im fünften Obergeschoss hatte ein Heimrauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr setzte die Drehleiter zur Erkundung ein, während sich weitere Einsatzkräfte gewaltsam Zugang zur betroffenen Wohnung verschafften. Ein Brandereignis konnte nicht festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben. Im Anschluss unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei einem Patiententransport in der Waldstraße.

