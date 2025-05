Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Kranker Hund ausgesetzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Am Donnerstag, den 08.05.2025 wurde gegen 22:30 Uhr in der Baiershofener Straße an der Einmündung zu einem Feldweg unweit der Autobahn-Anschlussstelle Aalen/Westhausen von einer Passantin ein Hund, der an einem Straßenschild angebunden war, aufgefunden. Hierbei handelt es sich um eine ca. 5 Monate alte helle Mischlingshündin, die zum Auffindezeitpunkt ein orangenes, deutlich zu enges Halsband trug. Bei der anschließenden Untersuchung beim Tierarzt stellte sich heraus, dass das Tier hochgradig mit Zecken und Flöhen befallen war und an weiteren Krankheiten leidet, weshalb es ohne tierärztliche Versorgung mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verstorben wäre. Da die Hündin weder über einen Chip verfügt, noch tätowiert ist, konnte die Herkunft bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die am Abend des 08.05.2025 entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Personen, die den Hund kennen und Hinweise zum Besitzer geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell