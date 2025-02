PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Unfälle nach Schneefall und Glätte +++ Unter Alkoholeinfluss in Hecke gefahren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Aufgrund von Schneefall überschlagen, Bundesstraße 275, bei Weilrod, Donnerstag, 13.02.2025, 14.20 Uhr

(da)Ein Auto hat sich am Donnerstag bei Weilrod überschlagen, als es wegen Schneeglätte von der Fahrbahn abkam. Ein 68-Jähriger war gegen 14.20 Uhr mit seinem Smart von Merzhausen kommend in Richtung Altweilnau unterwegs. Auf gerader Strecke verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich zum Stehen. Als Unfallursache wird derzeit einsetzender Schneefall in Verbindung mit nicht ausreichender Profiltiefe der Reifen angenommen. Der Smart erlitt Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

2. Zusammenstoß nach Glätte,

Bundesstraße 456, Bad Homburg, Donnerstag, 13.02.2025 14.20 Uhr

(da)Glatteis führte am Donnerstag bei Bad Homburg zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Gegen 14.20 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel von Bad Homburg kommend in Richtung Wehrheim. Gleichzeitig kam ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Gegenrichtung. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Opel in den Gegenverkehr. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die 19-jährige Opel-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die B 456 zeitweise voll gesperrt werden.

3. Glätteunfall an Ampel,

Wehrheim, Obernhain, An den Linden, Donnerstag, 13.02.2025, 14.40 Uhr

(da)Im Wehrheimer Ortsteil Obernhain ereignete sich ein glatteisbedingter Verkehrsunfall. Gegen 14.40 Uhr befuhr eine 21-jährige Frau mit ihrem BMW die Landesstraße 3041 in Richtung Neu Anspach. An der Straße "An den Linden" wollte sie in diese einbiegen und geriet vermutlich aufgrund nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie kam von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem haltenden Seat. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

4. Unter Alkoholeinfluss in Hecke gefahren, Schmitten, Arnoldshain, Schöne Aussicht, Donnerstag, 13.02.2025, 21 Uhr

(da)Am Donnerstagabend fuhr ein Mann sein Auto unter Alkoholeinfluss in eine Hecke. Der 74-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Subaru in Schmitten auf der Straße "Zum Feldberg" in Richtung Arnoldshain unterwegs. An der Gabelung zur Taunusstraße und Straße "Schöne Aussicht" wollte der Rentner in die Straße "Schöne Aussicht" einbiegen. Hier kam er jedoch nach links von der Fahrbahn ab, bis er in einer Hecke zum Stehen kam. Eine Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen für vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,3 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Polizeistation Usingen gebracht, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell