Polizei Paderborn

POL-PB: Unklare Ursache nach Brand eines Gehöfts an der B64

Paderborn (ots)

(mh) Nachdem in der Nacht zu Donnerstag, 31. Oktober, ein leerstehendes Bauernhaus an der B64 zwischen Paderborn und Delbrück gebrannt hat, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die genau Brandursache steht noch nicht fest.

Ein Zeuge war gegen 02.40 Uhr auf der B64 in Richtung Delbrück unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, als er auf der linken Seite ein Flackern wahrnahm. Der 38-Jährige fuhr in die Zuwegung, die zu dem Gehöft führt. Er stellte dort sein Auto ab und entdeckte das Feuer in dem unbewohnten Fachwerkhaus, dessen Dachboden mit Strohballen gefüllt war. Der Mann alarmierte die Feuerwehr und informierte zudem drei Personen, die in einem Nachbarhaus wohnen.

Während der Löscharbeiten musste die B64 zwischen der Graf-Meerveldt-Straße und der Anreppener Straße für rund sieben Stunden komplett gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich wahrscheinlich auf rund 200.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell