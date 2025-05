Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Widerstand - Einbruch - Diebstähle - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: PKW-Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes fing am Sonntag, gegen 16.15 Uhr, ein Ford auf der A7 zunächst zu qualmen an. Die 49-Jährige Fahrerin lenkte ihr Fahrzeug noch bis kurz vor den Ortseingang von Westhausen. Anschließend brannte das Ford komplett aus. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen sowie 26 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen.

Aalen/Wasseralfingen: Wohnungseinbruch

Unbekannte hebelten am Samstag, gegen 23 Uhr, ein Küchenfenster zu einer Wohnung in der Eugenstraße auf und drangen in die Wohnung ein. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, welche verdächtige Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben oder Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Vermutlicher Taschendiebstahl

Eine 58-Jährige war gegen 11.25 Uhr auf dem Markt einkaufen. Auf Höhe des Marktbrunnens verstaute sie ihren Geldbeutel in ihrem Rucksack. Anschließend lief sie in Richtung Stadtbibliothek. Als sie kurz darauf in einem Einkaufsladen einkaufen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: PKW übersehen

Eine 49-jährige Dacia-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 7.50 Uhr die B19 von Unterkochen in Richtung Aalen. Beim Einfahren auf die B19 übersah sie einen bereits auf der B19 fahrenden Ford eines 35-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren.

Aalen: Roller entwendet

Am Freitag wurde in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr ein grauer Roller der Marke Peugeot mit einem 60L Case in der Humboldtstraße von unbekannten Dieben entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Schmuck aus PKW entwendet

Aus einem PKW, welcher am Samstag von 14:30 Uhr bis 14:45 Uhr vor einem Museum in der Haller Straße abgestellt war, entwendeten Diebe eine Kiste mit Glasohrstecker im Wert von rund 1400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Rindelbach: Diebstahl aus PKW

Im Zeitraum von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Opel in der Eduard-Wengert-Straße eine Handtasche mit Bargeld und einem Geldbeutel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Espachweiler: Hauswand mit Eiern beworfen

Unbekannte bewarfen zwischen Freitag, 18.15 Uhr und Samstag, 10 Uhr, an zwei Wohnhäusern in der Falkenstraße die Hauswände mit Eiern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Widerstand nach mehreren Straftaten

Ein 32-Jähriger leistete am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Goldrainstraße Widerstand, als er nach der Verübung mehrere Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wurde die Polizei gegen 18:50 Uhr gerufen, weil der 32-Jährige einer dortigen Wohnung verwiesen werden sollte. Der Mann hatte zuvor einen 74-Jährigen mehrfach massiv bedroht und körperlich angegangen. Als die Beamten eintrafen, widersetzte sich der 32-Jährige den polizeilichen Maßnahmen, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Hiergegen wehrte dieser sich vehement. Mit Hilfe weiterer Streifen konnte der Mann schlussendlich geschlossen und in Gewahrsam genommen werden.

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher eine Seiteneingangstür einer Schule in der Forststraße aufzubrechen. Nachdem dies jedoch nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte unverrichteter Dinge von der Schule und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Person von PKW erfasst

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr fing ein bislang unbekannter PKW-Lenker in der Kurt-Walheim-Straße grundlos an zu hupen. Ein 66-Jähriger Anwohner begab sich daraufhin auf die Straße, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Dieser fuhr daraufhin langsam los und lud den 66-Jährigen auf die Motorhaube auf. Dieser fiel seitlich herunter und verletzte sich dabei leicht. Anschließend beschleunigte der Unbekannte sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Von dem Fahrzeug ist lediglich das Teilkennzeichen WN-MN bekannt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Brennender Geräteschuppen

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass hinter einem Geräteschuppen der Limesschule in der Heubacher Straße Papier entzündet wurde. Das entstandene Feuer griff auf den Geräteschuppen über und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Hausmeister der Schule konnte das entstandene Feuer selbstständig ablöschen. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

