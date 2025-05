Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen/Rotenbach: In Pkws eingebrochen

Unbekannte öffneten zwischen Sonntag, 17:00 Uhr und Montag, 09:50 Uhr, einen VW, der im Mergelweg abgestellt war. Der Pkw wurde durchwühlt, jedoch wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

Am Montag gegen 13:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein Pkw, der in der Straße Im Sandfeld abgestellt war, ebenfalls durchwühlt wurde. Die unbekannten Diebe entwendeten etwa 25 Euro Bargeld.

Das Polizeirevier Ellwangen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Ellwangen/Rindelbach: Fensterscheibe beschädigt

Zwischen Freitag und Montagmorgen warfen Unbekannte mit einem faustgroßen Stein eine Fensterscheibe der Damentoilette einer Grundschule in der Straße Kübelesbuck ein. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Aalen/Fachsenfeld: Mit Pedelec gestürzt

Eine 69-Jährige befuhr am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, mit ihrem Pedelec die Jochgasse bergabwärts. Aus bislang nicht bekannten Gründen verdrehte sie ihren Lenker und kam dadurch zu Fall. Hierbei verletzte sich die Frau schwer und musste in das Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pedelec entstand ein geringer Sachschaden.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 12.05.25 und Montag, 19.05.25, einen Mercedes-Benz, der in der Ulmer Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0 zu melden.

