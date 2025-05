Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Diebstähle

Aalen (ots)

Gaildorf: Werkzeuge und Anhänger entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Sonntag 20 Uhr und Montag 10 Uhr Werkzeuge aus einer Baustelle in der Daimlerstraße. Ebenfalls entwendete er einen Fahrzeuganhänger mit grünem Planenaufbau, welcher auf einem benachbarten Grundstück abgestellt war. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang unbekannten Dieb.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Montag verursachte ein Verkehrsteilnehmer einen Sachschaden an einem VW in Höhe von etwa 1000 Euro. Der VW war im Laufe des Tages sowohl auf dem Parkplatz einer Bank in der Kanzleistraße als auch vor einem Erdbeerstand bei einer Brauerei in der Karlstraße geparkt. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07970 95090 entgegen.

Crailsheim: Diebstahl aus Gartenhütte

In einem Zeitraum von Freitag 13 Uhr bis Montag 7 Uhr wurde aus einer Gartenhütte eines Kindergartens in der Friedrich-Bergius-Straße verschiedene Gartengeräte, darunter ein Rasenmäher und Akkuschrauber entwendet. Das Diebesgut wird auf einen Wert von ca. 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Crailsheim zu wenden unter der Telefonnummer 07951 4800.

Blaufelden/Wiesenbach: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Dienstag den 13.5. 10 Uhr und Donnerstag 10 Uhr wurden in einem Schrebergarten in der Brettheimer Straße ein Gartenhaus gewaltsam geöffnet und anschließend ein Kanister mit Kraftstoff entwendet. Das Diebesgut wird auf einen geringen Wert geschätzt, der Schaden an der Tür wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag gegen 16:40 Uhr Umfuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker einen geparkten Pkw des Herstellers VW Touran und beschädigte diesen hierbei an der linken hinteren Seite. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Diebstahl aus Transporter

Zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Montag, 10 Uhr, wurde in der Ludwig-Erhard-Straße ein verschlossener Transporter, der zwischen einer Musikschule und einem Recyclinghof geparkt war, gewaltsam geöffnet. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und entwendeten aus der Fahrerkabine zwei graue Jacken. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Gegen Rechtsfahrgebot verstoßen

Am Montag gegen 11:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Busfahrer von Honhardt in Fahrtrichtung Unterspeltach, als ihm kurz nach dem Ortschild Bechhof eine 21-jährige VW-Fahrerin entgegenkam. Diese Missachtete das Rechtsfahrgebot, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall des linken Außenspiegels des Busses wurde die Fahrerscheibe des VW eingeschlagen, wodurch die Fahrerin anschließend mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus musste. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell