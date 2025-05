Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Getränkemarkt eingebrochen - Unfälle - Fahrräder entwendet

Aalen (ots)

Korb: In Getränkemarkt eingebrochen

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Montag, 8:55 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in einen Getränkemarkt in der Südstraße ein und entwendeten aus diesem Bargeld, Tabakwaren und Alkohol. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein zehnjähriger Knabe befuhr am Montagabend gegen 19:45 Uhr mit seinem Fahrrad die Ringstraße und wollte nach links in die Stöckachstraße abbiegen. Hierzu ordnete er sich mittig auf der Fahrbahn ein und bremste, was der hinter ihm fahrende 56 Jahre alte Mercedes-Fahrer zu spät bemerkte und mit dem Fahrrad zusammenstieß. Der Junge stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand geringer Sachschaden.

Rudersberg: Fahrzeugbrand

Im Rahmen von Schweißarbeiten geriet ein Klein-Lkw auf einem Firmengelände in der Straße Steiler Stich am Montag gegen 13:45 Uhr in Brand. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Rudersberg, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, löschte das Fahrzeug. Am Lkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:20 Uhr wurde ein VW Golf, der auf einem Parkplatz in der Bühlstraße geparkt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

Am Montag zwischen 8:25 Uhr und 20:35 Uhr wurde ein schwarzgraues Herrenfahrrad vom Hersteller Cube, Typ Kathmandu Pro, das in der Seestraße im Bereich der U-Bahn Haltestelle Lutherkirche abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 800 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Pedelecs entwendet

Zwischen Sonntagabend, 20 Uhr und Montagvormittag, 10 Uhr wurden zwei Pedelecs, die sich auf einem Fahrradträger eines Wohnmobils in der Bromberger Straße befanden und mit einem Schloss gesichert waren, gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Pedelec vom Hersteller Specialized und ein weißes Pedelec vom Hersteller Scott. Die beiden Räder haben einen Wert von insgesamt rund 5000 Euro. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib der beiden hochwertigen Fahrräder nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell