POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt zweimal gegen einen PKW

Ueckermünde (ots)

Am 12.12.24 gegen 17:50 Uhr ereignete sich in 17367 Eggesin, in der Straße Am Markt 13 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden . Der 71-jährige deutsche Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW Suzuki SX4 in Eggesin die Straße Am Markt aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Dabei stieß er beim Durchfahren einer Rechtskurve mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Renault Clio zusammen. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher mit Schwung rückwärts einen Bogen über einen Gehweg hinweg und stieß rückwärtsfahrend wieder gegen den stehenden und nicht mehr fahrbereiten PKW Renault Clio der 55-jährigen deutschen Geschädigten. Danach kam er endgültig zum Stillstand. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest beim Verursacher ergab einen Wert von 1,86 Promille. Gegen den Verursacher wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war für ca. 30 Minuten halbseitig gesperrt.

