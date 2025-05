Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw, Fahrzeug zerkratzt

Aalen (ots)

Crailsheim - Maulach: Diebstahl aus Pkw

Im Zeitraum zwischen Montag 19 Uhr und Dienstag 5 Uhr wurde in der Straße "Zum Häspelesholz" in zwei Pkw eingebrochen. Zunächst wurde aus einem VW Passat Zulassungspapiere entwendet und anschließend bei einem weiteren Grundstück in der Straße aus einem weiteren VW eine Geldbörse. Beide Fahrzeuge sollen in diesem Zeitraum verschlossenen gewesen sein.

Ebenfalls am Montag zwischen 20 Uhr und Dienstag 9 Uhr wurde in der Maulacher Straße aus einem unverschlossenen Pkw ein Geldbeutel inklusive Bargeld und Bankkarten entwendet. Anschließend wurden mit den Karten Abbuchungen getätigt.

Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Montag, 6 Uhr, wurde in der Stauferstraße die rechte Seite eines geparkten Mercedes-Benz so durch eine unbekannte Person zerkratzt, sodass ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

