LPI-J: Doppelte Kollision

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag auf dem Zubringer zur Karl-Marx-Allee. Eine Pkw-Fahrerin musste aufgrund der Vorfahrtsbeachtung abbremsen. Dies erkannte der dahinterfahrende 86-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Pkw der Vorausfahrenden hinten auf. Dadurch verletzte sich die 38-jährige im vorderen Pkw leicht und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme sind beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand hintereinander abgestellt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte sich der 86-Jährige wieder in sein Fahrzeug und fuhr los. Dabei verschätzte er den Abstand zum vor ihm stehenden Pkw und fuhr diesem erneut auf. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung muss sich der 86-jährige Mann vor der Fahrerlaubnisbehörde verantworten.

