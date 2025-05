Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straftat beobachtet - Beteiligte gesucht

Jena (ots)

Einen körperlichen Übergriff beobachtete am Mittwochmorgen gegen 08:40 Uhr ein Zeuge im Bibliotheksweg. Seinen Angaben zu Folge soll ein Mann aus einem Pkw gestiegen sein und einen Radfahrer geschlagen haben. Anschließend sind beide, Täter und Opfer, weitergefahren und der Polizei bislang unbekannt geblieben. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung leiteten die Beamten ein. In diesem Zusammenhang werden die Beteiligten und weitere Zeugen des Vorfalls gesucht. Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen etwa 55-jährigen schlanken Mann, in einer Größe von etwa 185 cm und mit grauen Haaren. Das Fahrzeug, in welches er einstieg, soll ein schwarzer Geländewagen gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Jena jederzeit dankend entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0116025/2025).

