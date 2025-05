Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter entwendet

Weimar (ots)

Ab Mittwochnachmittag hielt sich ein 24-Jähriger im Hostel in der Buttelstedter Straße auf. Dafür schloss er seinen E-Scooter mit einem Kettenschloss an ein Geländer vor dem Objekt an. Am Abend musste er feststellen, dass unbekannte Täter das Schloss durchtrennt und seinen E- Scooter entwendet hatten. Hinweise zu tatverdächtigen gibt es derzeit keine. Das Gefährt hatte einen Wert von 200 Euro.

