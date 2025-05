Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle vollstreckt

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 33-jährigen Mann, welcher wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mehrfach vorbestraft ist. Der 33-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift aufgegriffen und von der Polizei abgeführt werden. Bis zum Beginn der Hauptverhandlung muss er nun seine Zeit in der Vollzugsanstalt in Tonna absitzen. Ein weiterer Haftbefehl wurde gegen einen 38-jährigen Mann vollstreckt. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.100 Euro abwenden konnte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell