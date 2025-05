Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rechnung nicht beglichen

Jena (ots)

Sein Auto betankt und anschließend ohne Bezahlung geflüchtet ist am Mittwochnachmittag ein 51-Jähriger in der August-Bebel-Straße. Nachdem er für knapp 11 Euro getankt hat, setzte er sich in sein Fahrzeug und fuhr weiter. Das Tankstellenpersonal erkannte das Kennzeichen und informierte sofort die Polizei, da der Pkw schon einmal negativ aufgefallen ist. Der Halter konnte durch die Polizisten an seiner Wohnanschrift angetroffen und zur Rede gestellt werden. Er räumte die Tat ein, gab aber auch an, die Bezahlung versäumt zu haben. Dieser muss nun den offenen Rechnungsbetrag begleichen und sich wegen dem Betrug strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell