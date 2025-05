Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach-Oeffingen: Geldbeutel entwendet

In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr wurde aus einem Pkw, der in der Hartwaltstraße geparkt war, ein Geldbeutel der Marke Louis Vuitton entwendet. Wie der Dieb ins Innere des Autos gelangt ist, ist bislang unklar. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach-Oeffingen: Pedelecs gestohlen

Zwischen Montag und Dienstag wurden in der Pater-Delp-Straße zwei Pedelecs vom Hersteller Sunbike entwendet. Die beiden Fahrräder (1 x schwarz, 1 x weiß) waren zusammengeschlossen und haben einen Wert von insgesamt rund 900 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Räder werden vom Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegengenommen.

Aspach: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 71 Jahre alter Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr die Daimlerstraße und stürzte hierbei alleinbeteiligt. Er zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Remshalden-Geradstetten: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 42 Jahre alter Toyota-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 10:00 Uhr an der Einmündung Untere Hauptstraße / Vom-Stein-Straße die Vorfahrt eines 63-jährigen Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürzte anschließend und verletzte sich, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 52 Jahre alte Smart-Fahrerin befuhr am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr die Kreisstraße 1853 von Hanweiler kommend in Richtung L 1140. An der Einmündung zur L1140 wollte sie nach links in Richtung Rems-Murr-Klinikum abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 45-jährigen Toyota-Fahrers. Bei der Kollision zwischen den beiden Pkw zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Schorndorf: Geldbeutel aus Pkw gestohlen

Zwischen Montag, 18:15 Uhr und Dienstag, 8:25 Uhr wurde aus einem VW Golf, der in der Silcherstraße geparkt war, ein schwarzer Ledergeldbeutel gestohlen. Laut Geschädigtem war der Pkw verschlossen, allerdings konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

