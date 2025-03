Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auflage nicht erfüllt - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund - Hagen (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (25. März) kontrollierten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser wurde bereits per Haftbefehl gesucht und muss nun einen zweitägigen Kurzarrest verbüßen.

Gegen 14:55 Uhr überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen jungen Mann. Dieser händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Recherchen ergaben, dass die Jugendarrestanstalt Düsseldorf nach dem 21-Jährigen fahnden ließ. Das Amtsgericht Geldern ordnete im August 2024 im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Geldstrafe in Höhe von 83,50 Euro an. Da der Deutsche diese nicht beglich und sich auch nicht in der Vergangenheit der ergangenen Arrestantrittsladung gestellt hatte, wurde Haftbefehl erlassen.

Nach seiner Festnahme brachten die Bundespolizisten den verurteilten Hagener für die nächsten zwei Tage in eine Jugendarrestanstalt.

