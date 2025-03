Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreisebefragung in die JVA - Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl

Dortmund (ots)

Bereits am Samstag, den 22. März, kontrollierten Beamte der Bundespolizei, am Flughafen Dortmund, die Einreise eines Fluges aus der Türkei. Hierbei wurde ein georgischer Staatsbürger vorstellig, dieser machte zum Grund seiner Einreise - widersprüchliche Angaben.

Um 14:29 Uhr erschien der 45-Jährige zur grenzpolizeilichen Kontrolle. Er wies sich mit seinem georgischen Reisepass samt Visum aus. Die Überprüfung der Daten in den polizeilichen Systemen verlief in Teilen positiv, so dass eine Ausschreibung des Amtsgerichts Wuppertal bekannt wurde. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal ließ nach dem georgischen Staatsangehörigen aufgrund des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und versuchten Totschlags suchen. Jedoch stimmten die Geburtsdaten in der Ausschreibung nicht mit den Angaben im Reisepass überein. Aufgrund dessen wurde Rücksprache mit der ermittelnden Behörde gehalten. Ein übermitteltes Lichtbild bestätigte schließlich die Personengleichheit.

Nachdem eine DNA-Speichelprobe, Lichtbilder und Fingerabdrücke des Beschuldigten gesichert waren, wurde er in das Gewahrsam der Polizei Wuppertal verbracht. Von hier aus wird der Georgier dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

