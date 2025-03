Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet Reisenden am Bahnhof Kleve

Kleve (ots)

Am 24.03.25, um 22:35 Uhr überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen 25 - Jährigen am Bahnhof Kleve. Da der Deutsche von der Staatsanwaltschaft Dortmund mit Haftbefehl gesucht wurde, nahm ihn die Bundespolizei fest. Zuvor hatte er auf einen Strafbefehl des Amtsgerichtes Lünen nicht reagiert. Demnach war er wegen Betruges in mehreren Fällen zu einer Geldstrafe von 1000 Euro und einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Auch bei der Bundespolizei zahlte er die Geldstrafe nicht, so dass ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Kleve brachten.

