BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls fest

Kleve - Nettetal (ots)

Am Mittag des 23.03.2025 kontrollierte die Bundespolizei Personen die mit einem Reisebus über die Autobahn 61 von den Niederlanden nach Deutschland reisten in Höhe der Anschlussstelle Breyell. Beim Abgleich der Daten eines 52 - jährigen Polen wurde bekannt, dass die polnischen Behörden ihn mit Haftbefehl suchten und er zur Strafvollstreckung nach Polen ausgeliefert werden soll. Zuvor war er in Polen wegen Erpressung und Körperverletzung verurteilt worden und hat dort noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten zu verbüßen. Nach der Festnahme übergab die Bundespolizei den Mann an das Amtsgericht Krefeld.

