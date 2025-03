Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Ticket - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Essen (ots)

Gestern Morgen (24. März) überprüften Bundespolizisten einen Mann, welcher zuvor einen Regionalzug ohne Fahrschein genutzt haben soll. Hierbei kam zum Vorschein, dass eine Staatsanwaltschaft nach diesem fahnden ließ.

Gegen 4:45 Uhr suchten Sicherheitsmitarbeiter mit einem 35-Jährigen die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Essen auf. Der Mann soll zuvor mit dem RE1 von Dortmund bis Essen gefahren sein. Bei einer Fahrkartenkontrolle kurz vor dem Essener Hauptbahnhof konnte der Deutsche keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Zudem soll er keine Ausweisdokumente mit sich geführt haben. Die Beamten konfrontierten ihn mit den Vorwürfen, woraufhin er die Tat zu gab. Mittels Fingerabdruckscan stellten die Uniformierten die Identität des Wohnungslosen fest. Eine Überprüfung im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hagen nach dem Mann suchte. Das Amtsgericht Hagen verurteilte diesen im Dezember 2024 rechtskräftig, wegen Erschleichens von Leistungen in fünf Fällen, zu einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu je 13,- Euro.

Einen Teil der Geldstrafe hatte der Gesuchte in der Vergangenheit bereits beglichen. Da er jedoch die fehlende Summe in Höhe von 1.300,- Euro nicht aufbringen konnte, nahmen die Bundespolizisten den 35-Jährigen fest und führten ihn für die nächsten 100 Tage einer Justizvollzugsanstalt zu.

