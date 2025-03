Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Als vermisst gemeldet - Bundespolizei nimmt Mädchen nach Diebstahl in Gewahrsam

Essen - Iserlohn (ots)

Am gestrigen Montagabend (24. März) sollen zwei Jugendliche in einer Drogeriekette im Dortmunder Hauptbahnhof Ware gestohlen haben. Bundespolizisten führten diese wenig später einer Jugendschutzstelle zu. Nach einem der Mädchen wurde zudem gefahndet.

Gegen 22:40 Uhr informierte der Ladendetektiv eines Drogeriemarkts die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über einen Diebstahl. Zwei Minderjährige (13, 15) sollen zuvor insgesamt sechs Schokoladenriegel in der Filiale entwendet haben. Der 42-jährige Angestellte hatte die Mädchen dabei beobachtet und konnte diese, vor dem Verlassen des Marktes, stellen. Daraufhin bat er die Bundespolizisten um Unterstützung, um die Identitäten der rumänischen (13) und eritreischen Staatsbürgerinnen (15) festzustellen. Überprüfungen ergaben, dass die 13-Jährige an diesem Tag von der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben wurde, da die Erziehungsberechtigten diese als vermisst gemeldet hatten.

Die Uniformierten versuchten die Mutter des Mädchens telefonisch zu erreichen, jedoch ohne Erfolg. Auch mit der Erziehungsberechtigten der 15-Jährigen konnte nicht in Kontakt getreten werden. Daraufhin hielten die Einsatzkräfte Rücksprache mit dem Jugendamt der Stadt Dortmund. Anschließend wurden die Mädchen aus Iserlohn, gegen Mitternacht, einer Jugendschutzstelle zu geführt.

Die Bundespolizisten leiteten je ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

