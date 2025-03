Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 59-jährigen Mann am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen (25.03.2025) wurde im Rahmen der Streifentätigkeit durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Österreicher kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gesucht wurde. Diese hatte vor wenigen Tagen einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 59-Jährigen erlassen. Demnach wurde er im September 2022 verurteilt.

Die Geldstrafe in Höhe von 3.600 Euro konnte der in Hessen lebende Mann vor Ort nicht begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 72 Tagen nicht abwenden. Er wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Da er zuvor außerdem eigenständig mit einem Kraftfahrzeug den Flughafen Düsseldorf erreichte, obwohl er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wird sich der Festgenommene nun noch wegen eines weiteren Verkehrsdelikts verantworten müssen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Straftatverdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell