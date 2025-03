POL-PDLD: Zeugen nach Schlägerei gesucht

Landau (ots) - Am 02.03.2025 wurde gegen 13:30 Uhr Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Neustadter Straße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass geschmortes Plastik die Rauchentwicklung verursachte. Hierbei legte ein 59-jähriger nach getaner Arbeit ein Staubsaugerrohr auf eine heiße Herdplatte. Verletzt wurde letztendlich niemand. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Auch die Feuerwehr war im ...

