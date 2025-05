Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Brand einer Pergola

Aalen (ots)

Gegen 14 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über den Brand einer Pergola, an ein Mehrfamilienhaus in der Sankt-Georg-Straße, alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife stand die Pergola, die direkt an das Gebäude angebaut war, bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehren Westhausen und Aalen, die mit 12 Fahrzeugen und 55 Wehrleuten vor Ort waren, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Dennoch wurden die Gebäudefassade sowie die Wohnung im Erdgeschoß durch das Feuer bzw. die Löscharbeiten beschädigt. Die Erdgeschoßwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Aufgrund des Verdachts von Rauchgasintoxikationen wurde ein 84-jähriger Mann, zwei Frauen im Alter von 31 Jahren und 24 Jahren sowie ein einjähriges Kind zunächst von den anwesenden Rettungskräften, die mit 5 Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort waren, versorgt und anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell