Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tötungsdelikt-Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Heubach: Sohn tötet mutmaßlich Vater

Ein 27 Jahre alter Mann steht in dringendem Verdacht, in der Nacht auf Dienstag auf seinen Vater eingestochen zu haben. Der 27-jährige meldete sich gegen 2.45 Uhr selbst über Notruf bei der Polizei und teilte den Sachverhalt mit. Umgehend wurden starke Polizei- und Rettungskräfte zur gemeinsam bewohnten Wohnung entsendet. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 61-jährige Vater noch vor Ort. Der Sohn wurde vor Ort widerstandslos festgenommen. Er wurde am Nachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd vorgeführt und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen in ein psychiatrisches Krankenhaus unterbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell