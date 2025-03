Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 15.000 Euro im ICE gefunden

Eigentümerin meldete sich bei Bundespolizei

München / Hamburg (ots)

Eine ehrliche Finderin hat dafür gesorgt, dass eine hohe Bargeldsumme wieder in die richtigen Hände gelangen wird. Am Sonntagmorgen (23. März) entdeckte eine 33-jährige Reisende aus Leipzig eine Tasche mit 15.000 Euro Bargeld in einem ICE auf der Fahrt von Hannover nach München. Nachdem der Fund aufgrund einer Pressemitteilung ein großes mediales Echo auslöste, meldete sich am Montag die rechtmäßige Eigentümerin des Geldes bei der Bundespolizei. Am Montag (24. März) veröffentlichte die Bundespolizei eine Pressemitteilung zu dem außergewöhnlichen Fund, die auf großes Interesse in der Medienlandschaft stieß. Zahlreiche Medien, insbesondere auch aus Norddeutschland, berichteten darüber. Dadurch wurde auch eine 34-jährige Frau aus Schleswig-Holstein, aus der Nähe von Itzehoe, auf den Fall aufmerksam. Sie hatte bereits am Sonntag Anzeige bei der Bundespolizei in Hamburg erstattet, da sie dachte, ihr Portemonnaie mit genau dieser Summe wäre entwendet worden. Sie war von einem Diebstahl ausgegangen. Nach einem Abgleich der Angaben, darunter eine detaillierte Beschreibung des Geldbeutels - ein pinker Brustbeutel mit Disney-Prinzessinnen -, konnte sie zweifelsfrei als rechtmäßige Eigentümerin identifiziert werden. Sie gab an, das Geld für den Kauf eines Autos vorgesehen zu haben. Dank der Ehrlichkeit der Finderin kann die 34-Jährige nun ihr Geld zurückerhalten. Zudem möchte sie sich erkenntlich zeigen und der Leipzigerin einen Finderlohn zukommen lassen. Die Bundespolizei lobt das vorbildliche Verhalten der Finderin.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell