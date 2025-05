Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Farbschmiererei - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Drei bislang unbekannte Jugendliche zerstörten am Dienstag gegen 15:30 Uhr in der Bahnhofstraße einen dort abgestellten Motorroller. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstag, 17.45 Uhr und Mittwoch, 5.30 Uhr, wurde aus einem BMW in der Dalkinger Straße ein Geldbeutel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten die Fahrbahn der Schillerstraße mit Hakenkreuze und diversen Schriftzügen. Der Vorfall wurde am Dienstag gegen 22.15 Uhr bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Ellwangen/Schrezheim: Versuchter Diebstahl aus PKW

Am Montag gegen 21 Uhr versuchten unbekannte Diebe einen PKW in der Fayencestraße zu öffnen. Da dieser verschlossen war, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Riesburg/Pflaumloch: Handbremse gelöst

Ein 52-Jähriger stellte am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, seinen LKW auf einem Parkplatz in der Industriestraße ab. Beim Aussteigen blieb er vermutlich mit seinem Rucksack an der Handbremse hängen, welche sich infolgedessen löste. Daraufhin rollte der LKW mit offener Fahrertür rückwärts gegen einen dort geparkten PKW sowie gegen eine Gartenmauer. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell