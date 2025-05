Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch, Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Backnang-Maubach: Versuchter Hüttenaufbruch

Im Zeitraum vom 30.04.2025 bis 21.05.2025 versuchten unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße Im Tiergarten zu erlangen. Nachdem die unbekannten Einbrecher vergeblich versuchten ein Fenster aufzuhebeln, entfernten sie Teile der hölzernen Außenwand um ins Innere zu gelangen. Die unbekannten Täter gelangten nicht in die Hütte. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Murrhardt: Linienbus streift Auto

Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr touchierte ein 63-jähriger Fahrer eines Linienbusses beim Abbiegen an der Einmündung Schippertstraße / Karlstraße einen dort geparkten VW-Touran und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Kernen-Rommelshausen: Unfallfucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 08:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Citroen. Dabei war der Unfallverursacher auf der Lortzingstraße in Fahrtrichtung Beethovenstraße unterwegs und streifte den Seitenspiegel des Citroens. Der Spiegel wurde bei dem Unfall abgerissen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 350 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0711 57720 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell