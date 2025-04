Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Zeugen gesucht

Am Freitag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Unfall und flüchtete in Biberach.

Ulm (ots)

Zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr kame es zu einem Verkehrsunfall im Paracelsusweg. Der silberfarbene VW-Touran parkte an der rechten Straßenseite. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am VW vorbei und streifte die gesamte Fahrzeugseite des VW. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ohne den Unfall zu melden, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und bittet nun Zeugen sich unter der 07351/4470 zu melden, die Hinweise zum Unfall geben können. Den Schäden zufolge soll es sich beim Fahrzeug des Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf mindestens 8000 Euro.

++++ 0646314(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell