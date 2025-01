Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Anzeige wegen Diebstahls - Zeugenaufruf

Wilhelmshaven (ots)

Am 22. Januar 2025, um 18:26 Uhr, wurde der Polizei ein Diebstahl gemeldet.

Der Geschädigte war am selben Tag beim Verbrauchermarkt in der Friedrich-Paffrath-Straße in Wilhelmshaven. Dort hatte er sein Fahrrad gesichert abgestellt und seinen grauen Rucksack der Marke Puma kurz dort gelassen, um sich zum naheliegenden Blumengeschäft zu begeben. Als er zu seinem Fahrrad zurückkehrte, war der Rucksack verschwunden.

Während die Person noch fragend dastand, kam eine Dame hinzu und fragte, ob er seinen Rucksack suchen würde. Die Person bejahte, und die Dame berichtete, dass ein etwa 20-30 Jahre alter, normal gebauter Mann mit einem kleinen, hinkenden Hund den Rucksack mitgenommen habe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die namentlich nicht bekannte Zeugin, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell