POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schortens

Wangerland (ots) - Am Mittwoch, den 22. Januar 2025, gegen 16:45 Uhr, wurde in der Straße Klein Wiefels ein 29-jähriger Pkw-Führer kontrolliert. Während der Kontrolle konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

