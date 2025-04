Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Betrunkener Gastwirt randaliert im eigenen Lokal - Zeugen gesucht

Wegen eines Streites in einer Bad Buchauer Gaststätte musste die Polizei am Sonntagabend einschreiten.

Kurz nach 21 Uhr soll es zu dem Streit und der handfesten Auseinandersetzung in einem Lokal in der Bad Buchauer Innenstadt gekommen sein. Weil zwei Gäste wohl wegen der Rechnung nicht zufrieden waren, geriet der Wirt offenbar in Rage und warf die Frauen aus seinem Lokal. Dem war scheinbar nicht genug und der 47-jährige Lokalbetreiber pöbelte die weiteren Gäste an. Ein 30-Jähriger war zusammen mit seiner Frau und dem achtjährigen Sohn im Gastraum zum Essen und versuchte den aggressiven Gaststättenbetreiber zu beruhigen. Der renitente Lokalbesitzer befand sich laut Zeugen aber derart in Rage und soll im Verlauf des Streitgesprächs ein Porzellanteil geworfen haben. Das traf eine 57-Jährige am Oberkörper. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Wie die Polizei weiter berichtete, ging der 30-Jährige nach draußen. Dabei soll ihn wohl der Gastwirt mit Flaschen beworfen, ihn aber zum Glück nicht getroffen haben. Auch sei der Lokalbesitzer offenbar noch handgreiflich gegenüber der 57-Jährigen und ihrem Sohn geworden, als er die Beiden aus der Gaststätte verweisen und nach draußen schieben wollte. Der 30-Jährige kehrte in die Gaststätte zurück und sah das. Er sprühte wohl mit einem reizgasähnlichen Stoff in den Raum. Danach flüchteten die anwesenden Gäste und auch der Gastwirt aus dem Lokal und die Polizei kam. Eine erste Überprüfung ergab, dass der Betreiber der Gaststätte stark betrunken war. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte ihn wegen eines medizinischen Problems in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen ermittelt nun wegen gefährlicher Köperverletzung und sucht weitere Zeugen, insbesondere die zur Tatzeit anwesenden Gäste. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

