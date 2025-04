Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Betrunkener verursacht Sachschaden

Am frühen Freitagmorgen geriet ein Auto nach einem Unfall in Geislingen in Brand.

Gegen 3.35 Uhr war ein 23-Jähriger in der Heidenheimer Straße in Richtung Eybach unterwegs. Der Fahrer kam mit seinem Opel Astra alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte gegen einen Beton-Poller. Durch die Kollision geriet das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr Geislingen löschte das Fahrzeug. Alle drei Insassen blieben unverletzt. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge war der junge Fahrer betrunken und auch zu schnell unterwegs. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

