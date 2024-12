Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines VW sowie ein 33-jähriger Fahrer eines Peugeot befuhren gestern, gegen 17.00 Uhr in genannter Reihenfolge die Harjesstraße in Richtung Dr.-Troch-Straße. Als der 18-Jährige in die Rudloffstraße abbiegen wollte, fuhr der 33-Jährige auf den VW auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Ein im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Drogenvortest bei dem 33-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis hinsichtlich Amphetamin/Methamphetamin, Kokain und Opiate. Zum Zwecke der Beweisaufnahme wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell