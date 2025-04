Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Lkw-Fahrer verursacht Verkehrschaos

Am Montag versuchte ein 56-Jähriger mit seinem Sattelzug in der Ulmer Innenstadt zu Wenden.

Ulm (ots)

Gegen 7.15 Uhr war der 56-Jährige mit seinem Sattelzug in der Neue Straße in Richtung Frauenstraße unterwegs. Sein Navi fordert ihn wohl auf zu Wenden. Dieser Aufforderung versuchte er nachzukommen. Er schlug mit dem Lenkrad maximal ein und stand kurz darauf quer auf der Fahrbahn. Durch das starke Einschlagen blockierten die Reifen des Anhängers und das Fahrzeug ließ sich nicht mehr bewegen. Die Polizei Ulm war im Einsatz und sorgte im Verkehrschaos für Ordnung. Für etwa zwei Stunden musste der Busverkehr über die Neue Straße geleitet werden da die Busspuren blockiert waren. Dadurch kam es zu Behinderungen des Verkehr in der Neue Straße. Einem Abschlepper gelang es schließlich den Sattelzug wieder gangbar zu machen und anschließend so zu rangieren, dass der 56-Jährige weiterfahren konnte.

++++0661130

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell